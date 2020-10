Coronavirus, Petrosino piange il professore Pulizzi. Il sindaco proclama il lutto cittadino

Nuova vittima riconducibile al Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta del professore Natale Pulizzi, vicepreside dell’istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino. Risultato positivo al Covid circa un mese fa, dopo un iniziale ricovero all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara era stato trasferito a Palermo, dove è rimasto per diverse settimane in terapia intensiva.

Una notizia molto triste, che scuote la comunità di Petrosino e il mondo scolastico.

Il sindaco Gaspare Giacalone: “Ci svegliamo con una notizia tristissima per Petrosino, con immenso dolore apprendiamo che Natale Pulizzi, vice preside dell’Istituto Nosengo, è salito al cielo. Per oltre un mese ha combattuto contro il Covid. Lo ha fatto insegnandoci la sua ultima lezione di garbo e amore per la nostra comunità, dichiarando pubblicamente il suo contagio e chiedendo a tutti coloro che erano stati in contatto con lui di sottoporsi ai test. Facendoci capire chiaramente che con questo maledetto virus non si scherza affatto e che dobbiamo prendere sempre tutte le precauzioni. Ai familiari va il nostro cordoglio, vicinanza alla comunità scolastica. Dichiaro il lutto cittadino e dispongo bandiere a mezz’asta per tutto il territorio comunale. Che la terra ti sia lieve caro amico di tutti noi, ciao Natale”.

Profondamente addolorato anche il dirigente della “Nosengo” Giuseppe Inglese: “Con immenso dolore, con il cuore a pezzi e con gli occhi grondanti di lacrime, comunico che il nostro caro professore Natale Pulizzi non c’è più. Non riesco a trovare le parole giuste, forse perché non ce ne sono. Non riesco a trovare una spiegazione o una giustificazione a quanto accaduto. So, soltanto, di avere perso una persona per me molto importante: un leale e validissimo collaboratore, un bravo insegnante, un carissimo amico […]. Esprimo tutta la mia vicinanza e la vicinanza di tutta la nostra comunità scolastica alla famiglia. La nostra scuola paga oggi un prezzo troppo alto al Coronavirus: abbiamo perso il nostro grande vicepreside, che in silenzio ricuciva strappi e si prodigava a lasciare tutti contenti. Il mondo ha perso un uomo buono, altruista e di una generosità incommensurabile, lasciando un grande vuoto. L’Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo conserverà sempre vivo il tuo ricordo di persona buona e altruista. Ci sentiamo onorati per avere avuto il privilegio di conoscerti e di lavorare insieme a te.

Custodiremo nel cuore il bello che ci hai lasciato, professionalmente e personalmente, conservando indelebili nella memoria la tua dignità, la tua forza ed il tuo altruismo.

E se è vero che il ricordo di chi ti ha voluto bene, regala l’eternità, tu non ci lascerai mai. Ovunque tu sia, sarai sempre con noi! Caro Natale Pulizzi , fa buon viaggio, accanto a nostro Signore avrai ritrovato la pace e la serenità che questo maledetto virus ti ha tolto negli ultimi tuoi giorni. Continua a vegliare su di me, ad aiutarmi e a sostenermi a scuola, così come hai sempre fatto dal primo giorno. Ti voglio tanto bene, non potrò mai dimenticarti”.

Si tratta del primo decesso a Petrosino, il 22° in provincia di Trapani.