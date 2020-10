La birra è la bevanda preferita degli italiani dopo il lockdown

Lo dice uno studio dell’Istituto Pepoli per l’Osservatorio Birra

“La birra specchio della socialità” è questo il titolo della ricerca dall’Istituto Pepoli per l’Osservatorio Birra che ha analizzato le abitudini degli italiani durante il lockdown.

I ricercatori hanno osservato un campione di 1.000 persone comprese tra i 18 e i 64 anni. Più del 70% degli intervistati hanno scelto la birra come bevanda preferita sia durante il lockdown che durante la ripartenza. La birra ha superato abbondantemente il caffè, preferito solo dal 14% del campione, normalmente identificato come simbolo per eccellenza degli incontri al bar.

Lo studio ha anche dato alcune indicazioni sui momenti preferiti per berla: il 74% ama gustarla a cena e il 19% durante la serata. In crescita anche la birra a pranzo e durante l’aperitivo. Se volete approfondire, qui trovate lo studio completo.