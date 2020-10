Quasi 6000 positivi in più al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati nella giornata di lunedì hanno confermato un ulteriore innalzamento nella curva dei contagi, cui si aggiungono 41 decessi, secondo i dati della Protezione Civile.

Non va meglio in Sicilia, dove si è raggiunto il picco di contagi, con 334 casi in più che portano il totale degli attuali positivi a 4.877. Sale anche il numero dei ricoverati, che raggiungono quota 470, con 44 pazienti in terapia intensiva. Sono invece 137 i soggetti che nelle ultime 24 ore hanno completato il processo di negativizzazione e che risultano adesso guariti dal Covid. Di seguito la distribuzione per provincia dei nuovi positivi: 22 a Trapani, 139 a Palermo, 7 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 0 a Enna, 20 a Siracusa, 93 a Catania, 34 a Messina. Proprio nel messinese, da oggi, c’è una nuova “zona rossa”: ieri, infatti, il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo averla revocata per Villafrati, ha risposto l’istituzione della “red zone” per Galati Mamertino, piccolo centro della zona dei Nebrodi, dove si è registrato un cluster con 88 casi.

Fino alla mezzanotte del 24 ottobre – salvo eventuali proroghe che verranno valutate in base all’andamento epidemiologico del virus – a Galati Mamertino sarà vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato. Gli spostamenti saranno permessi per recarsi al lavoro, solo se non è consentito lo smart working. Sono altresì autorizzati i trasferimenti per: l’acquisto o il consumo di generi alimentari e beni di prima necessità; ragioni di natura sanitaria; appuntamento presso studi professionali.

E’ vietata ogni attività ricreativa, oltre che passeggiare o stazionare nelle aree pubbliche (strade, piazze, ville e parchi) per evitare ogni assembramento e contatto tra persone estranee e non conviventi. Negli esercizi commerciali (bar, rosticcerie, pollerie, paninerie e similari) si potrà accedere solo una persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti l’asporto e la vendita al domicilio. Ogni esercizio commerciale dovrà chiudere alle 21. Ristoranti e pizzerie potranno restare aperti fino alle 23: ai titolari compete, in ogni caso, il rigoroso controllo sul rispetto delle Linee guida sul distanziamento e il divieto di sedere allo stesso tavolo quando si è più di sei persone.

Vietati, altresì, i banchetti e le feste, pubbliche e private di qualunque tipo, che comportino la presenza contemporanea di più di sei persone. La partecipazione a funzioni religiose è contingentata secondo un apposito Protocollo che verrà condiviso tra il Comune e gli eventuali richiedenti. Per le attività didattiche e scolastiche, previa intesa con l’autorità sanitaria competente, il Comune di Galati Mamertino provvede ad adottare una propria ordinanza.

Il divieto di circolazione con qualsiasi mezzo si applica anche alle persone in transito e non residenti a Galati Mamertino. E’ tuttavia consentito l’attraversamento dal territorio comunale per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, sarà possibile il transito, in entrata e in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali e per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.