Giornate FAI d’Autunno a Marsala il 18 ottobre. Come votare il Complesso Santa Maria della Grotta

A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città italiane. Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i volontari della Fondazione ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la fondatrice e Presidente Onoraria del Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il mondo e l’instancabile operosità per un futuro migliore per tutti. Ispirandosi a lei, i volontari scenderanno in piazza per “seminare” conoscenza e consapevolezza del patrimonio storico-culturale, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati: un caleidoscopio di meraviglie nella proposta del FAI e dei suoi delegati che reagiscono con ancor più energia e impegno al periodo difficile che l’Italia sta attraversando.

In occasione della prossima edizione delle Giornate di Autunno, il Gruppo FAI, in collaborazione con il Parco Archeologico di Lilibeo, organizzerà la visita del Complesso Monumentale di S. Maria della Grotta, sito di grande interesse architettonico e storico. Inoltre è in corso la X edizione del Censimento I Luoghi del Cuore: “Un suffragio universale spontaneo per votare i luoghi che rappresentano il volto della Patria che oggi prediligiamo e che intendiamo risanare e redimere” come ricorda il presidente Fai Andrea Carandini. E’ importante che i cittadini marsalesi esprimano il loro voto a favore del Complesso Monumentale di Santa Maria della Grotta luogo che vanta una storia millenaria con pregevoli affreschi che è necessario salvaguardare prima che sia troppo tardi.

Ai primi tre classificati sarà riconosciuto un premio che si potrebbe sfruttare per il restauro degli affreschi. Sarà possibile votare fino al 15 dicembre sul sito “I luoghi del Cuore”, digitando o cliccando il link: https://fondoambiente.it/luoghi/complesso-monumentale-di-s-maria-della-grotta?ldc

Il programma Giornate FAI d’Autunno prevede a Marsala l’apertura del Complesso Santa Maria della Grotta dalle ore 10 alle 13 di domenica 18 ottobre nel rispetto delle vigenti normative anti Covid. I visitatori saranno accompagnati dagli ‘Apprendisti Ciceroni’ ed avranno l’opportunità di conoscere il sito con la guida del direttore del Parco Archeologico di Lilibeo Architetto Enrico Caruso e di Maria Grazia Griffo (ore 11 ed ore 11.30). Per il posto riservato è consigliato prenotare la visita sul sito www.giornatefai.it e scegliere l’orario preferito tra quelli disponibili. Le prenotazioni saranno aperte a partire da martedì 6 ottobre, fino ad esaurimento posti per ogni slot di visita.

Sarà possibile far partecipare i visitatori che non hanno prenotato fino ad esaurimento della capienza del turno di visita. “Ringraziamo – dice il FAI sezione di Marsala – l’Amministrazione Comunale di Marsala, il Direttore del Parco Lilibeo Enrico Caruso, la dottoressa Maria Grazia Griffo, la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile, gli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Tecnico “G. Garibaldi” di Marsala, la dirigente Loana Giacalone e tutti i volontari”.