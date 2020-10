Coronavirus: +298 positivi in Sicilia, +4.619 in Italia

Ancora 298 positivi in più in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questo il dato ufficiale che conferma un costante incremento della curva dei contagi nell’isola. Questa la suddivisione nelle nove province siciliane: Trapani 3, Palermo 109, Agrigento 1, Enna 4, Ragusa 13, Caltanissetta 8, Siracusa 29, Catania 71, Messina 60. Sale a 4682 il totale dei positivi al netto dei decessi (339) e delle guarigioni (4571) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Attualmente risultano ricoverati negli ospedali siciliani 446 pazienti, di cui 44 in terapia intensiva. Sono invece in isolamento domiciliare 4236 soggetti, in attesa che si completi il processo di negativizzazione. Complessivamente sono stati effettuati 552.826 tamponi.

Continuano a crescere i contagi in tutta Italia: nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati sono 4.619, con 39 deceduti. Lombardia, Campania e Toscana restano le regioni in cui il numero di positivi registrato è più alto.