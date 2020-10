Coronavirus: nuovo decesso a Marsala. Ad Alcamo contagiati alcuni bambini, classi in quarantena

Ancora una vittima di Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di un 84enne marsalese, ex dipendente amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale. L’uomo, da tempo in pensione, era ricoverato da giorni a Palermo ed era affetto anche da altre patologie. Ricoverata nel capoluogo anche la moglie, mentre il figlio, anch’egli risultato positivo al Covid, ha completato il processo di negativizzazione e risulta dunque guarito. Si tratta del diciannovesimo decesso legato all’epidemia da Coronavirus in provincia di Trapani, dove ieri si sono contati altri 30 casi di positività al tampone, facendo ulteriormente lievitare il numero dei contagiati, in una giornata peraltro caratterizzata da un nuovo exploit di casi sia a livello regionale (+285) sia a livello nazionale (+5724). Nelle ultime ore, giunge notizia di altri due positivi a Mazara (dove il totale raggiunge quota 27), mentre durante una diretta facebook il sindaco di Alcamo Domenico Surdi ha confermato l’esistenza di alcuni contagi che hanno riguardato bambini che frequentano uno degli istituti scolastici della città. Le classi coinvolte sono state poste in quarantena e i locali interessati sono stati sottoposti a sanificazione.