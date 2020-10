San Giovanni al Boeo: torna a casa un dipinto rubato nel 1984, la cerimonia in chiesa

Ieri pomeriggio, nella Chiesa di San Giovanni Battista al Boeo di Marsala, è avvenuta la cerimonia di consegna di un dipinto del ‘700 che era stato rubato insieme a l’intera pala d’altare ben 36 anni fa, nel febbraio del 1984.

Si tratta di un olio su tela che raffigura un puttino, frammento di una più estesa pala che raffigura la Madonna con Bambino, Santi e Cherubini.

Il Capitano Bartolo Taglietti, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, ha consegnato il dipinto al direttore del Parco Archeologico Lilibeo, Enrico Caruso, alla presenza di Riccardo Guazzelli, capo gabinetto dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali e al neo assessore della Giunta di Massimo Grillo, Arturo Galfano.

“Siamo felici del ritrovamento nonostante questo piccolo dipinto rappresenti solo una piccola parte di tutta l’opera completa – afferma Enrico Caruso -. Ma oggi la sua ricollocazione all’interno della Chiesa di San Giovanni al Boeo è un segnale importante per un luogo di culto che nel tempo ha subito degli impoverimenti”.

Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, che ha riportato a casa il dipinto, opera in tutta Italia nell’ambito dei reati contro i beni culturali attraverso i vari nuclei. Come ha ricordato il Capitano Taglietti, “… la gran parte delle ricerche vengono effettuate nei negozi di restauro, negli antiquari, controlli che si estendono anche gli scavi clandestini; per non parlare di tutta la parte tecnica che si svolge nelle sezioni di Polizia Giudiziaria”.

Presente anche l’assessore e ex vice presidente del Consiglio comunale di Marsala, Arturo Galfano: “Sono felice di essere in un luogo, come quello dell’area archeologica del Parco Lilibeo, che è casa mia, perchè lavoro qui. Oggi sono qui in rappresentanza della neo Amministrazione comunale e del sindaco Massimo Grillo occupato nei vari primi serrati impegni istituzionali a pochi giorni dal voto”.