Coronavirus, cresce l’ansia: +5724 positivi in Italia, +285 in Sicilia

Sono 4.134 i positivi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati due decessi e 41 guarigioni, ma anche un incremento di 285 casi in tutta l’isola, così distribuiti: 31 a Trapani, 79 a Palermo, 12 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 70 a Catania, 27 a Siracusa, 44 a Messina, 0 a Enna. Complessivamente, i ricoverati sono 422, di cui 35 in terapia intensiva. Si trovano invece in isolamento domiciliare 3721 soggetti. Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, in Sicilia si sono registrati quasi 9000 casi, con 335 deceduti e 4519 guariti. I tamponi effettuati, complessivamente, sono stati 544.425. Sempre più preoccupante il dato nazionale: nelle ultime 24 ore si sono registrati 5724 positivi in più nelle 20 regioni italiane, con 29 decessi accertati.