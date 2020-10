Comune di Marsala: per il primo mese nessuna novità nella struttura dirigenziale

Come preannunciato durante la campagna elettorale, la riorganizzazione degli uffici comunali a Marsala sarà uno dei primi punti nell’agenda amministrativa del nuovo sindaco Massimo Grillo. Come noto, infatti, il Comune di Marsala ha salutato in questi anni diversi dirigenti storici e si ritrova con un pianta organica da completare, quantomeno nelle posizioni apicali. Tuttavia, almeno per il primo mese, si andrà avanti in continuità con la struttura in carica nella fase finale dell’amministrazione Di Girolamo, come si evince da una delle prime delibere di giunta approvate dalla compagine amministrativa appena insediatasi al Comune di Marsala.

Oltre al segretario generale Bernardo Triolo, fanno parte della struttura dirigenziale comunale Nicola Fiocca (alla guida del settore Affari generali e Risorse Umane), Filippo Angileri (Finanze e Tributi), Michela Cupini (Polizia Municipale). Svolgeranno ancora il ruolo di dirigenti ad interim Maria Celona (Servizi alla persona), Giuseppe Frangiamore (Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale), Filippo Angileri (Attività Culturali e Turismo). Il dirigente Fiocca svolgerà anche le mansioni di vicesegretario generale.