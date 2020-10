Sturiano. “Vi spiego perchè Grillo ha vinto”. E ipotizza una nuova rielezione a presidente del Consiglio comunale

Ancora una volta Enzo Sturiano è il primo degli eletti al Consiglio comunale di Marsala. Il presidente di Sala delle Lapidi ha totalizzato1045 preferenze nella lista di Forza Italia, contribuendo con il 6,26% alla elezione del sindaco Massimo Grillo.

Sturiano perché ha vinto Grillo?

“Intanto approfitto della vostra ospitalità per ringraziare quanti mi hanno seguito in questa nuova avventura elettorale dandomi ancora una volta il consenso necessario per tornare a Palazzo VII Aprile. Il sindaco uscente ha perso perché ha amministrato male. Non ci sono altre spiegazioni che tengono. La gente giudica e poi decide come votare”.

Lei la scorsa tornata elettorale di cinque anni fa ha sostenuto Alberto Di Girolamo. Ora ha fatto scelte opposte. Perché?

“Chi ha seguito le vicende politico/amministrative in questi anni avrà notato come io e il mio gruppo abbiamo preso le distanze progressivamente dal sindaco che fin dall’inizio ha intrapreso la strada dell’uomo solo al comando, rinunciando al dialogo con la sua maggioranza e per quello che attiene al ruolo di presidente che l’Aula mi ha assegnato, anche con il Consiglio comunale dove si è visto pochissime volte in questi anni”.

In tema più squisitamente politico, che idea si è fatta del risultato negativo del Partito democratico, formazione politica a cui lei voleva aderire?

“Io da oltre 15 anni non ho alcuna tessera di partito. C’era stata una interlocuzione, ma il gruppo dirigente del Pd, geloso del proprio “nulla”, ha preferito non consentire ingressi nuovi al suo interno e si è visto che risultato ha ottenuto. Comunque preferisco non parlare degli altri”.

Allora parliamo di lei e del suo ingresso nelle fila di Forza Italia. Si tratta di una decisione di tipo elettoralistico, oppure una scelta di campo?

“La lista di Forza Italia per il rinnovo del Consiglio comunale l’ho predisposta tutta io. In Consiglio comunale insieme alla collega eletta Francesca Martinico, daremo vita al gruppo di Forza Italia. La mia è stata una scelta politica a sostegno del candidato sindaco che abbiamo eletto”.

A proposito di Consiglio comunale, lei è presidente uscente di Sala delle Lapidi. Aspira ad essere riconfermato dalla sua maggioranza?

“Deve esserci ancora una discussione tra le forze che hanno vinto le elezioni amministrative, questo è uno dei temi che affronteremo. Se la decisione dovesse cadere sul mio nome non mi tirerò certamente indietro. In questi anni anni credo di avere guidato con imparzialità la Massima Assise Comunale acquisendo l’esperienza necessaria che se si riterrà opportuno, metterò ancora al servizio della città ricoprendo il ruolo che mi si vorrà assegnare”.

Come se li immagina i primi cento giorni della sindacatura Grillo?

“Io dico che tutti noi assieme al neo eletto abbiamo il dovere di fare sentire alla gente che si è cambiato voltando pagina. Faccio alcuni esempi che non richiedono impegni di spesa ma decisioni immediate che sono certo Grillo e i suoi assessori vorranno affrontare subito. La viabilità della via Roma, una pulizia straordinaria della città, affrontare subito la questione della scerbatura delle strade lasciate in totale abbandono. Questo nell’immediatezza senza trascurare il rapporto continuo con i marsalesi che hanno bisogno di risposte, ma anche di interlocuzioni certe”.