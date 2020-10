Marsala: al Liceo Pascasino entrano nell’Aula Multimediale e rubano 19 computer

Questa mattina il Liceo Pascasino di Marsala, nella sede di via G. Falcone a Sappusi, ha avuto un drammatico buongiorno.

Ignoti sono entrati all’interno dell’Istituto e in particolare hanno divelto completamente la porta dell’Aula Multimediale, arredata qualche anno fa grazie ad un progetto con fondi europei e rubando ben 19 computer. Un danno enorme così come enorme è la rabbia della dirigente scolastica Anna Maria Alagna: “Per costruire un laboratorio così ci vogliono tre anni di lavoro, che finiscono mortificati da alcuni delinquenti senza rispetto per gli studenti e la comunità scolastica.Lavorare, faticare, realizzare per cosa?Tutto vanificato”.

Delinquenti, malviventi, hanno messo a segno un duro colpo alla comunità scolastica, perchè il Liceo Pascasino ha sempre puntato sull’educazione degli studenti anche extra scolastica, partecipando ad importanti eventi nazionali ed internazionali, altresì come scuola capofila. Ha avuto sempre una dimensione europeista e privare i giovani dei loro computer è un gesto vile, molto vile. La delinquenza in Città ha toccato picchi molto allarmanti.

Peraltro non è la prima volta che si introducono nel Liceo marsalese – ed in altre scuole del territorio – rubando di tutto. Anni fa, nell’Istituto di Sappusi rubarono la statua del Vescovo Pascasino di Lilibeo.

Dai fatti scatterà una denuncia e una indagine.