Liste e consiglieri, dati parziali: Sturiano in testa, poi Linda Licari. Fici recupera

Mentre le liste più votate in queste Amministrative 2020 a Marsala, sono Liberi e Udc a sostegno dell’ormai neo sindaco Massimo Grillo, attendiamo lo spoglio completo dei seggi sia per i partiti che per i Consiglieri comunali. Naturalmente per conoscere gli eletti a Palazzo VII Aprile bisognerà attendere le percentuali di voto delle liste che dovranno raggiungere il quorum del 5%.

Per il rinnovo del Massimo Consesso Civico, affiora il dato parziale dello scrutinio di 12 sezioni su 80. Tra i più votati, al momento, il Presidente del Consiglio comunale uscente, Enzo Sturiano, in quota Forza Italia, con il 2,65% dei voti; a seguire la consigliera uscente Linda Licari (2,26%) per Marsala Coraggiosa a sostegno di Di Girolamo e a seguire alcuni suoi colleghi di centro sinistra: Mario Rodriquez, già consigliere comunale e Nicola Fici assessore designato dall’uscente Di Girolamo (rispettivamente 2,16 e 2,14%) nelle fila di Cento Passi per la Sicilia; e Vito Cimiotta, altro consigliere uscente, per il PD (1,90%).

Tra i primi dieci anche il giovane Pietro Cavasino nella lista Liberi per Grillo sindaco (2,11%), Salvatore Virzì attualmente è il primo più votato per l’Udc (1,88%), Piergiorgio Giacalone e Gabriele Di Pietra per Progettiamo Marsala (rispettivamente 1,86 e 1,81%) e il già consigliere ed ex Presidente di Sala delle Lapidi Oreste Alagna (1,71%), Flavio Coppola, altro consigliere già in carica per Noi Marsalesi – Centrali per la Sicilia (1,71%); il più eletto di Fratelli d’Italia risulta Pino Ferrantelli, un eventuale ritorno per lui a Palazzo VII Aprile (1,60%), stesso risultato per la consigliera Eleonora Milazzo, ricandidata con l’Udc.

Due new entry tra i 15 più votati – ma lo ricordiamo ancora sono i dati parziali di 11 sezioni su 80 – sono Vito Milazzo e Anna Lisa Trono per la lista Liberi, seguiti da Ivan Gerardi, consigliere che questa volta si è presentato nelle fila di Marsala Città Punica – Via – PSI e da Daniele Nuccio e Lillo Gesone, un ipotetico ritorno a Sala delle Lapidi per quest’ultimo.