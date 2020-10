Trapani: giro di droga, tre denunce e due soggetti segnalati alla Prefettura

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nella giornata di ieri 5 ottobre, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio ad ampio raggio, finalizzato al contrasto e repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al controllo dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

Nel corso di tale attività sono state eseguite molteplici perquisizioni personali e domiciliari; tale attività ha permesso il deferimento in stato di libertà di O. R., trapanese, già gravato da precedenti di polizia e in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il quale deteneva nella propria abitazione 1,26 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la somma contante di € 859,15 da ritenersi profitto dell’attività illecita e un bilancino di precisione, e di M. M., tunisino, trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, verosimilmente utilizzabile per l’offesa della persona. Una coppia di cittadini originari della Nigeria, invece, è stata segnalata alla locale Prefettura in qualità di assuntori non terapeutici di sostanza stupefacente poiché, a seguito di perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 6 gr. di marijuana.

In contemporanea, durante il serrato controllo alla circolazione posto in essere, i militari dell’Arma hanno sorpreso M. V., residente a San Vito Lo Capo, alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche, circostanza accertata con etilometro in dotazione alla Sezione Radiomobile .