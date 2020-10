Tragica battuta di pesca a Trapani, muore un pensionato

Un uomo di 67 anni è deceduto nei pressi della costa trapanese. Si tratta di un meccanico in pensione, Marco Giliberti, in barca per una battuta di pesca assieme a un amico. L’imbarcazione è andata a sbattere contro lo scoglio Porcelli, cadendo in mare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. Nulla da fare per Giliberti, mentre l’amico è stato tratto in salvo e trasportato presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove si trova tuttora ricoverato.

Da chiarire la dinamica dell’episodio, pare però che il mezzo avrebbe cominciato a imbarcare acqua e che Giliberti sia rimasto incastrato. Sulla vicenda indaga la Guardia Costiera di Trapani.