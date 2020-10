“Entro fine anno il bando per gli eventi 2021”: la proposta della Task Force Marsala Riparte

Le associazioni che rappresentano il turismo a Marsala si fanno avanti con il lavoro e suggeriscono il bando degli eventi per il 2021.

“Il turismo non può più aspettare, il comparto è in profonda crisi. Serve fare rete, anticipare e programmare”: con questa premessa la Task Force Marsala Riparte invia un messaggio chiaro all’Amministrazione che verrà. E lo fa con il “bando per la realizzazione di un calendario annuale degli eventi da realizzarsi nel 2021. “Non ci vogliamo sostituire al lavoro della giunta/del consiglio/dei dirigenti ma sicuramente è nostra intenzione fornire la nostra esperienza, supporto, professionalità e collaborazione (del resto siamo noi a rappresentare il settore turistico in città). Non è più pensabile iniziare ad organizzare gli eventi nel mese di luglio come sempre è successo nel passato. Lo scopo degli eventi deve essere quello di attrarre visitatori e bisogna organizzarli tutto l’anno, il bando che suggeriamo va in questa direzione. Un bando pubblico (da chiudere entro fine 2020) che includa gli eventi fin ora organizzati, oltre a un grande spazio riservato a quelli nuovi dal calibro di festival di richiamo internazionale a quelli di contrada. Bisogna promuovere il calendario almeno 3 mesi prima dell’inizio del primo evento per dare l’opportunità ai potenziali visitatori di organizzare il proprio viaggio. La nostra visione è quella di istituzionalizzare tutto il calendario, non solo alcuni eventi. Noi siamo pronti, attendiamo il 6 ottobre per iniziare a lavorare”.

La Task Force Marsala Riparte comprende l’Associazione Marsalese Attività Produttive, Proloco Marsala 2.0 MTT, Associazione Strutture Extralberghiere Marsala, Associazione Sport Turismo Stagnone.

Di seguito il link del bando: https://www.dropbox.com/s/y2v3laws9s2wc07/Bozza%20bando%20calendario%20eventi%202021.pdf.