Ryanair stanca di aspettare i Comuni, stop alle prenotazioni su Birgi

Non è più possibile prenotare un volo Ryanair da o per Birgi. La notizia sta già facendo il giro del web, suscitando non poche reazioni nella comunità trapanese. Di fatto, la compagnia irlandese avrebbe deciso di adottare questa drastica decisione visti gli ulteriori ritardi registrati nel recupero delle somme degli accordi di co-marketing. Dai Comuni del trapanese devono infatti essere pagati alla compagnia low cost 160 mila euro. Lo scorso 20 agosto, il presidente di Airgest aveva avvertito il territorio dell’irritazione del referente di Ryanair, che aveva a sua volta comunicato a Salvatore Ombra che tale situazione avrebbe potuto influire sulla prosecuzione delle attività sullo scalo di Birgi. Evidentemente, l’allarme lanciato dal manager lilybetano non è bastato a convincere i Comuni inadempienti a onorare gli impegni presi per il triennio 2014-2017. Nelle prossime ore, Ombra potrebbe convocare una conferenza stampa per delle ulteriori comunicazioni sulla vicenda.