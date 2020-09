Un Marsala ancora in rodaggio perde in casa con la Parmonval

Vittoria in rimonta pesante per la Parmonval contro un Marsala ancora a cantiere aperto nella seconda giornata di Campionato Eccellenza Sicilia Girone A, nonché la prima che gli azzurri giocano in casa, al “Nino Lombardo Angotta” senza pubblica, a causa delle normative Covid.

Sono però i lilybetani a passare in vantaggio con De Marco già al ‘9 minuto; prima dell’intervallo però è Sidoti a riportare tutto in equilibrio. La squadra di Tortora benchè ancora da costruire gara dopo gara, ha mostrato qualche buona giocata e il carattere di non mollare. Solo a sei minuti dalla fine ancora Sidoti ha trovato il varco giusto per andare a segno e portare tre punti a casa. Al momento il Marsala ha un solo punto in classifica, quest’ultima guidata da Canicattì e Sancataldese a pieni punti (6).