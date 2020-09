A Marsala un corso per Top Influencer con l’imprenditrice Cristina Licari

Diventare influencer è un sogno per molti adolescenti. Ma per raggiungere il successo di Chiara Ferragni la strada è sicuramente molto lunga. Proprio a questo target è rivolto il corso di formazione intensivo “Top influencer”, che si terrà il 14 novembre nei locali della Villa Favorita di Marsala. L’iniziativa avrà un numero limitato di posti, “in modo tale – scrivono i promotori – da favorire una comunicazione autentica e da garantire tutte le precauzioni anti- covid”

“Sempre più i brand – si legge nella nota di presentazione dell’evento – si affidano agli influencer, in quanto riescono a creare delle tendenze e orientare i consumi degli utenti, per questa ragione è stata creata ad hoc una classe per imparare e scoprire le potenzialità dell’influencer marketing. L’obiettivo è di trasmettere ai partecipanti le conoscenze teoriche, le strategie più efficaci e cimentarsi con esempi pratici. Il programma si compone di molteplici moduli e combina il lato formativo e teorico a quello pratico così da affrontare a 360 gradi la figura dell’influencer; da come collaborare con le aziende alla brand identity. In questo modo i partecipanti avranno i mezzi per affinare e accrescere il proprio profilo social. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, a completare l’esperienza, sarà consegnato il pass per assistere ad una sfilata di moda e verrà offerta la prima collaborazione con un brand, così da avviare fin da subito la propria carriera social.

Il corso sarà tenuto dall’imprenditrice marsalese Cristina Licari, che ha cominciato proprio come influencer per poi fondare una media agency di successo. Nel 2019 è stata premiata da Confcommercio Pisa durante la 15° edizione del Premio Giovani Imprenditori Provincia di Pisa.

Le iscrizioni inizieranno nei prossimi giorni, per avere informazioni e per prenotare direttamente: formazione@stylentravel.com o su www.stylentravel.com