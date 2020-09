Il presidente della Pro Loco delle Egadi eletto tra i delegati al congresso nazionale

Si è svolta presso il “Teatro Urania” di Regalbuto (EN), l’assemblea regionale UNPLI Sicilia che raggruppa tutte le Pro Loco della Sicilia per l’elezione dei delegati nazionali che rappresenteranno la Regione in occasione della prossima assemblea nazionale UNPLI in programma a Padova il prossimo 7-8 novembre 2020, e dei consiglieri nazionali UNPLI per il quadriennio 2020-2024.



Nell’arco delle fasi assembleari è stato presentato ed approvato il bilancio consuntivo 2019.

Per il consiglio nazionale sono stati eletti i candidati di tutte le provincie siciliane e per quella di Trapani la preferenza è andata al presidente della Pro Loco di Favignana Isole Egadi Massimiliano Saladino.