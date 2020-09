Welfare Champion 2020: premiata l’azienda Mariscò

L’azienda Mariscò ha ricevuto a Roma le 5 stelle di Welfare Champion 2020 per i progetti di agricoltura sociale che vengono svolti nelľazienda agricola di famiglia. L’iniziativa si è svolta al Centro Congressi “Roma Eventi Piazza di Spagna” – Sala Fellini. Il riconoscimento è stato assegnato alle migliori storie di welfare aziendale che evidenziano la capacità di reazione e di resilienza delle piccole e medie imprese italiane, che hanno ottenuto le 5 W del Rating Welfare Index PMI e che costituiscono l’asse portante del tessuto economico italiano. A ritirare il premio per l’azienda Mariscò è stata l’imprenditrice Laura Bargione. “Si tratta di attività – spiega – che pongono particolare attenzione alle necessità del territorio e ai servizi mancanti in ambito sociale. Inoltre, data la mancanza di opportunità per le aziende agricole di offrire servizi nel periodo del lockdown è stato organizzato il servizio di consegne a domicilio dei prodotti del territorio, della mia azienda e di aziende a me vicine, per permettere ai più piccoli di andare avanti e mantenere la loro produzione stagionale, dando rilievo e importanza al lavoro e all’alta qualità dei prodotti, spingendo il consumo critico solidale locale. Durante il lock down la natura non si è fermata. E i clienti, quando fanno i loro acquisti, sanno che stanno dando sostegno ai piccoli produttori locali”.