Marsala: scuole pulite dopo i seggi elettorali, al via le lezioni

Mattinata di lavoro “supplementare” per gli addetti alla pulizia nelle scuole pubbliche marsalesi. Come abbiamo appreso da alcuni dirigenti scolastici, nella mattinata di oggi, il materiale relativo alle operazioni dei seggi elettorali degli scorsi 20 e 21 settembre, non erano stati rimossi – cabine, tavoli e strumentazione varia – e le aule non erano state pulite o sanificate.

“C’è stato un ritardo – ci ha detto l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Marsala, Anna Maria Angileri – ma già da alcune ore la situazione volge alla normalità e sono convinta che lavorando alacremente, nelle scuole dove è prevista la ripartenza delle lezioni domani, 24 settembre, gli studenti potranno riprendere possesso delle proprie aule. Colgo l’occasione per ringraziare i presidi di tutte le scuole che hanno collaborato con l’Amministrazione per far ripartire in sicurezza un anno scolastico particolare. A loro, a tutti gli operatori del mondo della scuola e soprattutto agli studenti e alle loro famiglie auguro un sereno inizio e un fattivo svolgimento dell’anno scolastico che inizia”.