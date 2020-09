Trapani: iniziano i lavori di manutenzione strade e marciapiedi

Oramai da qualche giorno hanno avuto inizio i lavori di manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi di Trapani, così da mettere in sicurezza la circolazione dei pedoni e delle auto. Adesso sono pure partiti i lavori di manutenzione straordinaria del quartiere Cappuccinelli, con i quali si ripristineranno le strade ed i marciapiedi del rione maggiormente ammalorati. I lavori che dureranno qualche mese, dichiara l’assessore Safina, sono l’estrinsecazione della scelta di dedicare particolare attenzione ai quartieri per troppo tempo abbandonati e di suddividere i lavori per territorio, così da rendere l’intervento più efficace dal punto di vista dei risultati conseguiti.

Precisa ancora l’assessore: “Mai più lavori di manutenzione straordinaria a macchia di leopardo ma progetti localizzati su pezzi omogenei di territorio, consentendo così una maggiore capacità di controllare la qualità degli interventi eseguiti dalle imprese”.

L’assessore ha tenuto a precisare, inoltre, che i cittadini – considerato che i lavori di manutenzione ordinaria dureranno ancora alcuni mesi – potranno rivolgersi all’Urp per segnalare le rotture delle strade e dei marciapiedi, così da poter facilmente inserire le riparazioni nel calendario dei lavori, secondo il principio della gravità del danno segnalato. È fondamentale la collaborazione tra cittadini e amministrazione.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha tenuto a precisare che “… questi lavori sono il frutto dell’impegno dell’Amministrazione a reperire risorse utili a fronteggiare le emergenze che anni di incuria avevano provocato e che gli interventi sono stati possibile grazie all’impegno della sola maggioranza consiliare che – nel novembre del 2019 – ha approvato una variazione di bilancio da oltre 6 milioni di euro. Cambiamento significa anche mettere a posto le piccole cose per poter poi pensare in grande, come vogliamo“.