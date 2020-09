Al via la serie A 2 Volley Femminile: la Sigel gioca ad Olbia

Ha il nome di Geovillage Hermaea Olbia l’avversaria nel primo incrocio della serie A2 2020/2021 per la Sigel Volley Marsala. Domenica 20 settembre, di scena ci sarà il cosiddetto “derby delle due Isole” nel girone “Ovest” con Olbia e Marsala contrapposte. Le galluresi sono tra quelle realtà che anno dopo anno hanno saputo preservare stabilmente quel patrimonio che è la serie A e sono allenate dal riconfermato coach Emiliano Giandomenico. Le azzurre invece stanno ultimando il lavoro di preparazione alla gara di Olbia.

Al PalaAltoGusto la gara tra Geovillage Hermaea Olbia e Sigel Marsala, così per come le altre gare di serie A2 girone “Est” e “Ovest” sarà assicurata la necessaria copertura Tv con lo streaming di “LVF TV“, la Official Tv della Lega Volley Femminile. La direzione di gara, al via alle ore 15.15, sarà affidata ai sig.ri Stefano Nava di Monza e Michele Marconi di Pavia.