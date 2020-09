Lavori (mai finiti) lungo la SP 21: “Così da due mesi e mezzo”

Lungo la strada Provinciale 21, di fronte la Riserva Orientata delle Isole dello Stagnone, circa due mesi e mezzo fa, sono iniziati dei lavori non ancora finiti. Precisamente prima di arrivare all’ex gelateria Artigel, in direzione da Marsala verso Trapani.

Pare si tratti di interventi Enel che però non è più tornata a finirli e tuttora ci sono cavi e tubi in ‘bella mostra’, oltre alla rete di protezione che segnala la presenza di lavori in corso, per giunta all’ingresso di abitazioni private. E i residenti manifestano malcontenti per questo disagio e per il poco decoro che insiste nell’area. “Chiediamo all’Enel ma anche alle Autorità competenti, provinciali e comunali, di sollecitare la conclusione dei lavori. E’ una situazione indecorosa che persiste da troppo tempo”.