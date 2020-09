Marsala: nuovo guasto idrico, manca l’acqua in Città

Disagi nell’approvvigionamento idrico, nelle prossime ore, per gli abitanti del centro urbano, della via Trapani e per una parte della zona lidi Sud. La causa è una rottura della condotta principale dell’acqua (quella da 400 in vetroresina) verificatasi in contrada Fornara. Nello specifico il danno ha interessato la conduttura che porta l’acqua dai pozzi di Sinubio alla centrale di smistamento di piazza Caprera.

Tecnici e operai del servizio idrico integrato sono prontamente intervenuti e il personale di una ditta specializzata nella riparazione è già all’opera per porre rimedio a questa nuova rottura nella rete di adduzione principale dell’acqua che serve buona parte del territorio. L’obiettivo è quello di limitare al massimo il disagio per la popolazione servita dalla condotta principale. Il servizio idrico integrato ha intanto predisposto un apposito servizio sostitutivo a mezzo autobotte per far fronte alle eventuali necessità primarie dei marsalesi. Sulla nuova rottura il Comune presenterà all’Autorità competente una denunzia.