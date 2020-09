Marsala, il sindaco scrive all’assessore Razza: “Reparto malattie infettive al Borsellino”

In una nota inviata all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, il sindaco Alberto Di Girolamo chiede di predisporre un reparto di malattie infettive presso l’Ospedale “Paolo Borsellino”.

Ciò, alla luce del fatto che sono in aumento, in tutta la provincia trapanese, i casi positivi al Covid-19. La piena funzionalità del suddetto reparto – da realizzare in prossimità, ma al di fuori, della struttura ospedaliera – era già stata oggetto di richiesta del sindaco Di Girolamo nella fase acuta dell’emergenza epidemiologica. La suddetta richiesta – assieme ad altri importanti servizi ospedalieri – aveva tra l’altro riscontrato attenzione dallo stesso assessore Razza, intervenuto in conferenza stampa circa quattro mesi fa a Palazzo VII Aprile.

La nota del sindaco Di Girolamo è stata pure indirizzata al Ministero della Salute, al Presidente della Regione, al Prefetto e al Commissario straordinario dell’Asp di Trapani, nonché al Dirigente regionale del dipartimento Protezione Civile.