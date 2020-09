Coronavirus nel trapanese: 34 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Come si temeva, la giornata odierna fa registrare un nuovo picco di contagi da Coronavirus in provincia di Trapani. Al netto di decessi e guarigioni, i positivi sono attualmente 195, ben 34 più di ieri. Questa la distribuzione territoriale in base all’ultimo report dell’Asp: Alcamo 18; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 9; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 9; Erice 8; Gibellina 0; Marsala 18; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 10; Salemi 41, Santa Ninfa 4; Trapani 41; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 1; Petrosino1.

Nove i soggetti ricoverati in ospedale, mentre 186 si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio. Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati effettuati 25.745 tamponi, 9.991 test sierologici e 1.672 test per ricerca antigene.