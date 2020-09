Coronavirus a Salemi: altri 14 casi, adesso i positivi sono 41

Ancora un exploit di casi a Salemi. Lo screening dei giorni scorsi ha appurato la presenza di nuovi contagi nel Comune belicino, come annunciato in tarda mattinata dal sindaco Domenico Venuti. Sono adesso 41 i positivi al Coronavirus a Salemi, tutti riconducibili all’ambiente familiare e lavorativo del focolaio del ristorante “La Giummara” o comunque legati ad esso. Uno dei nuovi positivi, peraltro, è stato ricoverato in ospedale alla luce delle precarie condizioni in cui già si trovava.

Salemi sembra ripiombata nella preoccupazione dei mesi scorsi, quando fu addirittura istituita la zona rossa. Venuti non nasconde le difficoltà di questi giorni e con un nuovo video messaggio è tornato a invitare i propri concittadini a comportarsi con senso di responsabilità e rigore. Rinnovato l’appello a colore che hanno avuto contatti con i positivi a porsi in auto-isolamento in attesa di potere effettuare i tamponi. “L’unità di una comunità è fondamentale per affrontare i problemi”, ha sottolineato il sindaco, che ha anche scritto all’Asp affinchè tutto il personale scolastico venga sottoposto a screening prima dell’inizio delle attività.