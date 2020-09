Marsala 2020: è sfida a 5. Di Girolamo per la continuità, Dugo, Grasso, Grillo e Rodriquez per il cambiamento

Alla fine sono cinque i candidati a sindaco per le amministrative del 4 e 5 ottobre: Alberto Di Girolamo, Giacomo Dugo, Sebastiano Grasso, Massimo Grillo e Aldo Rodriquez (in rigoroso ordine alfabetico). Il sesto, Mario Figlioli, ha deciso di ritirarsi, annunciando la propria decisione nella mattinata di ieri. “Non ci sono le condizioni per il cambiamento di cui avevamo parlato”, ha dichiarato l’imprenditore lilybetano, lasciando ai vari componenti del gruppo Vento Nuovo piena libertà di scelta sull’eventuale coalizione da sostenere.

Tra le 16 liste complessivamente in campo, ben 9 hanno deciso di sostenere il progetto politico di Massimo Grillo: Udc, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Marsalesi, ProgettiAmo Marsala, Liberi e le tre sigle emanazione del movimento Via (Città Punica; Un’altra Marsala – Popolari e Autonomisti – Idea Sicilia; Marsala al Via – Sicilia al Centro). L’ex parlamentare dell’Udc ha ufficializzato anche i primi quattro nomi degli assessori della sua compagine, confermando i nomi circolati insistentemente negli ultimi giorni: l’ex assessore provinciale Paolo Ruggieri, il vicepresidente del Consiglio comunale Arturo Galfano, la dirigente scolastica Antonella Coppola e il consigliere comunale Oreste Alagna. “Sono state settimane importanti – commenta Grillo – in cui ho potuto misurare direttamente che i marsalesi, nonostante il difficile periodo che stiamo attraversando, hanno voglia di spendersi per la propria comunità e per disegnare il futuro del territorio cercando di fare guadagnare alla nostra Marsala lo spazio e la visibilità che merita la quinta città della Sicilia”. Sulla sua coalizione, poi, Grillo si esprime così: “Larga, civica, coesa, con lo sguardo al futuro ed al bene della città e che, come ho detto fin dal principio, condivide il programma e il metodo per attuarlo”.

Sono 4 le liste che sosterranno il sindaco uscente Alberto Di Girolamo: Pd, Cento Passi per la Sicilia, Marsala Coraggiosa, Alberto Di Girolamo sindaco – Marsala Europea. A sorpresa, nella corsa al secondo mandato il primo cittadino rinuncia agli assessori che lo hanno accompagnato in questo quinquennio, puntando sull’ex consigliere comunale Nicola Fici e su tre donne: le consigliere comunali Luana Alagna e Linda Licari e la segretaria cittadina del Partito Democratico Rosalba Mezzapelle. A differenza degli assessori designati da Massimo Grillo, quelli di Di Girolamo sono tutti candidati anche al Consiglio comunale. “Mi ripropongo alla carica di sindaco di Marsala per completare il lavoro svolto finora e per non vanificare l’importante lavoro di programmazione realizzato nel corso del primo mandato amministrativo – afferma il primo cittadino -. Abbiamo scelto di fare liste pulite e di qualità, con tanti giovani, così come giovani sono gli assessori designati che troveranno tanti progetti da portare avanti e da cui ci aspettiamo un surplus di energia, freschezza e nuove idee”.

Contrariamente alle notizie filtrate nei giorni scorsi, Giacomo Dugo avrà con sé una sola lista, quella della Lega. Nella sua compagine assessoriale ci sono il commissario cittadino del Carroccio Vito Armato, l’enologo Giacomo Alberto Manzo e gli ex consiglieri comunali Patrik Basile e Fanny Montalto.

Una sola lista, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, anche per Sebastiano Grasso e Aldo Rodriquez. Il leader del Movimento Popolare per l’Autonomia ha scelto ben 5 assessori: Giuseppe Falco, Diego Linares, Nicolò Stabile, Antonio Vaccari e Claudio Lombardino.

Della compagine di giunta pentastellata, oltre a Rodriquez, fanno invece parte Sebastiano Li Vigni, Enzo Campisi, Davide Licari e Antonia Gianquinto.