Incidente nella zona dei lidi di Marsala: ferito il conducente di una moto

Scontro tra auto e moto, questo pomeriggio, nella zona dei lidi a Marsala. L’impatto è avvenuto all’altezza della rotonda del Signorino. Ad avere la peggio è stato il giovane in sella alla moto, che è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale “Paolo Borsellino”. Va detto che, comunque, non si tratta di un codice rosso: le sue condizioni non destano preoccupazione. Nessuna conseguenza per il conducente della Jeep Renegade coinvolta nel sinistro. Sul posto la Polizia Municipale che ha ricostruito la dinamica dell’incidente, disciplinando il traffico che, inevitabilmente, è stato rallentato per diversi minuti.