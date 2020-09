A Marsala il Partito del Popolo Siciliano va con Dugo: “Nella lista della Lega quattro nostri candidati”

Tra i 16 simboli presentati per le elezioni amministrative a Marsala non c’è quello del Partito del Popolo Siciliano. Dopo la conferenza stampa in cui avevano dichiarato il proprio sostegno a Giulia Adamo, i dirigenti del PPS non avevano condiviso la scelta dell’ex deputata regionale di appoggiare (almeno in prima battuta) la coalizione di Massimo Grillo. Così avevano annunciato di correre con Mario Figlioli, leader di Vento Nuovo. La rinuncia last minute dell’imprenditore lilybetano a candidarsi a sindaco ha inevitabilmente spiazzato il Partito del Popolo Siciliano, determinando quindi la mancata presentazione della lista.

“Quella di Figlioli era una bella squadra, composta però da persone senza esperienza – sottolinea il presidente del PPS Domenico Corrao -. Avevamo la lista pronta, ma ci siamo ritrovati in difficoltà in quanto c’era un loro consigliere che avrebbe dovuto autenticare le firme e non si è più presentato. Potevamo essere la seconda lista di Giacomo Dugo, ma alla fine i tempi erano molto stretti”. Tuttavia, l’accordo con il professore è stato trovato e nella lista della Lega hanno trovato ospitalità quattro candidati del Partito del Popolo Siciliano: Salvatore Firenze, Vincenzo Genna, Anna Lisa Licari e Claudio Sulfaro.

“Non è casuale che alcuni dei nostri candidati sono stati accolti nella lista della Lega, con cui condividiamo alcune progettualità anche in ambito regionale” – dichiara Domenico Corrao – . Volevamo offrire agli elettori marsalesi una proposta chiara e senza inciuci, consapevoli che i problemi economici, sociali, della legalità e della sicurezza dei cittadini non possono essere risolti dagli attuali politici e dagli amministratori e consiglieri che hanno amministrato Marsala in questi ultimi anni. Un grazie quindi a Salvatore Firenze, Vincenzo Genna, Anna Lisa Licari e Claudio Sulfaro per l’impegno che stanno già dimostrando per la loro terra, per il Partito del Popolo Siciliano a sostegno del candidato sindaco professore Giacomo Dugo”.