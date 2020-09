Donato replica a Mogavero: “Spiace la sua entrata a gamba tesa nel dibattito politico”

Al duro affondo del Vescovo di Mazara del Vallo Domenico Mogavero nei confronti del presidente della Regione Nello Musumeci risponde una delle più rappresentative dirigenti della Lega, Francesca Donato. A margine di un comunicato stampa in cui si sofferma sull’ultima operazione condotta dalla Squadra Mobile di Palermo e dal Servizio Centrale Operativo, che ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale dedita al traffico dell’immigrazione clandestina, l’europarlamentare ha affermato: “Sono davvero sorpresa e dispiaciuta che il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Mogavero, utilizzi la cattedra episcopale per entrare a gamba tesa nel dibattito politico, mentre gli sfuggono le sofferenze di uomini e donne finiti nelle mani di scafisti criminali e senza scrupoli, poi oggetto di speculazioni economiche e politiche nel falso nome dell’accoglienza umanitaria, che in realtà cagiona da anni migliaia di vittime fra gli stessi migranti. L’ultimo caso è l’ennesimo migrante scappato dal centro inadeguato e insicuro pochi giorni fa, investito da un’auto e morto durante la fuga. Di effetti come questi e della criminalità dei trafficanti e di molti immigrati irregolari a spese di uomini, donne e bambini, il Vescovo a mio parere dovrebbe dirsi preoccupato”.