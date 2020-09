Italgas, presentato al Comune di Marsala la nuova tecnologia “Picarro Surveyor”

Una delegazione di Italgas ha presentato stamani a Palazzo Municipale “Picarro Surveyor”, tecnologia all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas e che la Società adotta in esclusiva per l’Europa.

Rispetto alle tecnologie tradizionali, il sistema offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo di rilevazione della presenza di gas nell’aria. In più, il software non impone al veicolo su cui è montato di seguire il tracciato della tubazione interrata, ovviando così al problema di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come ad esempio le auto parcheggiate).

“Picarro Surveyor” è altresì in grado di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria. Anche questo contribuisce a fornire in tempi estremamente rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione. Insieme alla tecnologia Picarro è stata presentata la nuova app Work On Site, sviluppata nella Digital Factory di Italgas. L’app, disponibile sui dispositivi elettronici in dotazione alle imprese esecutrici dei lavori, gestisce controlli automatizzati, digitali sui cantieri della rete di distribuzione gas e rende più veloci ed efficienti le verifiche di conformità che vengono condivise in tempo reale.