Marsala: riapre la scuola d’infanzia “Baccelli”, un avviso alle famiglie

L’Istituzione “Marsala Schola” rende noto che il prossimo 14 settembre riapre in sicurezza – in conformità alle disposizioni Ministeriali e Regionali – la scuola dell’infanzia paritaria comunale “Guido Baccelli”, inclusa la sezione primavera. Le attività educative si svolgono dalle ore 8 alle ore 13, con prolungamento fino alle 16 in coincidenza con l’avvio del servizio di refezione scolastica.

Nell’Avviso Pubblico, online sul sito dell’Istituzione (http://www.marsalaschola.it/marsalaschola/po/mostra_news.php?id=215&area=H), sono riportate altre utili informazioni per le famiglie.