Coronavirus in Sicilia: altri 83 casi nelle province dell’isola

Sono 83 i positivi in più al Coronavirus in Sicilia. Un dato che porta 1227 il totale dei casi. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 8 guarigioni e nessun decesso. Allo stato attuale sono 88 i soggetti ricoverati presso le strutture ospedaliere siciliane, di cui 12 in terapia intensiva. La Regione fa sapere che 26 degli 83 positivi in più sono migranti, ospiti presso i centri di Agrigento (16), Lampedusa (9) e Trapani (1).

Questi, invece, i nuovi positivi per ogni singola provincia: Messina 21, Palermo 19, Agrigento 17, Catania 13, Trapani 9, Ragusa 2, Siracusa 2, Enna 0.