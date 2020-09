Incendio all’impianto della Trapani Servizi, ritardi nella raccolta

In conseguenza dell’incendio di domenica che ha gravemente danneggiato l’impianto di trattamento dei rifiuti “umido” e “secco” della Trapani Servizi, nell’attesa del completamento della bonifica ad opera dei Vigili del Fuoco impegnati da oltre 48 ore, le operazioni di raccolta e dunque smaltimento, inevitabilmente stanno subendo gravi ritardi.

Si invita la comunità cittadina a contenere l’esposizione su strada e comunque esporre tali tipi di rifiuti (umido e secco) esclusivamente dentro gli appositi contenitori in dotazione… diversamente le operazioni di bonifica cittadine subiranno ulteriori rallentamenti causando conseguenti problemi igienico sanitari.

Non è escluso si debba ricorrere in maniera emergenziale anche all’emissione di apposita ordinanza sindacale in deroga alla legge, per quanto riguarda le modalità di raccolta – smaltimento.