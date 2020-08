Angelo Mosca in “A piedi nudi”, primo romanzo per l’ufficiale pilota di Birgi

Angelo Mosca, ufficiale pilota dell’Aeronautica Militare di Birgi e prossimo comandante, con la passione per la comunicazione e la scrittura, ha pubblicato il primo romanzo “A piedi nudi”, storia ambientata a “Sellammare”, una rinnovata Castellammare del Golfo, ricca di colori, odori e sapori tipicamente mediterranei in grado di stimolare riflessioni intime tra le pieghe di una truffa ben architettata. “Lavoro in Sicilia da 14 anni e sono stato subito colpito dai contrasti che contraddistinguono la terra che ormai mi ha adottato – afferma Mosca, napoletano classe ’82 -. Tra le tante passioni e i diversi impegni lavorativi mi sono imbattuto per caso nella pubblicazione in self publishing (Amazon) del mio romanzo. Un’esperienza inaspettata, un arricchimento umano grazie alle relazioni nate spontaneamente intorno al libro”.

Una sceneggiatura tratta dal romanzo, peraltro, è in concorso al RIFF 2020 (Rome Independent Film Festival). Desia, giovane e bella, è abituata alle attenzioni maschili ma stavolta un invito a cena si trasforma in una rocambolesca fuga, recita la sinossi di “A piedi nudi”. Per sua fortuna, tra le buie campagne di Sellammare, si imbatte in Tonio. Il giovane notaio, con l’animo in tempesta per un amore impossibile, resta incantato dalla bellezza e dai modi della ragazza, le presta soccorso e, con l’amico carabiniere, prova ad aiutarla. Un viaggio tra tormenti d’amore e mezze verità, danzando in punta di piedi sulla tumultuosa bellezza dell’esistenza umana.