Un week end segnato dallo scirocco e dagli incendi in Sicilia Occidentale. Le fiamme non hanno risparmiato nemmeno Alcamo Marina, dopo aver devastato la Riserva dello Zingaro, San Vito e Makari. Il fumo è arrivato fino alle abitazioni della località, molto frequentata durante l’estate. Complesse le operazioni di intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani, chiamati agli straordinari in queste due giornate di massima allerta.