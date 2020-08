Due incidenti stradali nelle contrade marsalesi

Due incidenti stradali nel giro di pochi minuti nelle periferie della città di Marsala in questo sabato di fine Agosto.

Nell’incrocio tra le contrade Ventrischi e Sant’Anna nella parte sud della città, due vetture si sono scontrate. I due conducenti fortunatamente non hanno riportato seri danni fisici, sul posto la squadra dei Vigili Urbani per le indagini del caso. Sembra comunque che una delle due vetture non abbia rispettato il segnale di Stop.

Nelle stesse ore il conducente di una Ford Fiesta bianca in contrada Ettore Infersa, nella parte nord di Marsala, mentre proveniva dalla direzione di Trapani abbia perso il controllo della vettura uscendo fuori dalla carreggiata. Anche in questo caso per fortuna solo danni alla vettura mentre il conducente è rimasto illeso.