Altea Cieno, la giovane marsalese astro nascente del Tennis italiano vola da… Nadal

Piccole grandi sportive crescono nel nostro territorio. Nel mondo tennistico, c’è una importante affermazione per la Città di Marsala, grazie alla giovanissima Altea Cieno. Nel suo viso il Sud del Mondo si incontra meravigliosamente, dando vita all’astro nascente del tennis italiano. E’ lei, assieme ai suoi coetanei, il futuro dello sport del Belpaese. La nostra Altea, tesserata col Circolo Tennis Palermo, a Roma ha sbaragliato la forte concorrenza al Master Nazionale Kinder Tennis Trophy e in finale Under 9, ha battuto col punteggio di 40-41 la piemontese Nicole Maccario.

In semifinale invece, si era imposta con un duplice 41 sulla laziale Benedetta Terzoli. La stampa nazionale – oltre alla Federazione Italiana Tennis – sta iniziando a puntare l’attenzione sulla giovane Altea, 9 anni, studente del Circolo Didattico “Cavour” plesso “Verdi” di Marsala, appassionata di tennis e del pianoforte, che ama suonare.

Supportata dai genitori, Altea dopo il primo posto al Master nazionale di Roma, vola ancora più in alto, perchè questo gradino del podio le permetterà di partecipare al Master Internazionale, che si svolgerà dal 14 al 17 novembre alla ‘Rafa Nadal Academy’, sull’isola di Minorca, in Spagna. Il suo primo maestro è stato il padre, Pierino Cieno, e una volta a settimana si allena al Circolo Tennis Palermo col Maestro Alessandro Chimirri. Dando uno sguardo al sito della FIT, nella classifica punti, Altea Cieno nell’Under 10 ha raggiunto il 100% di vittorie (29), 0 partite perse, punti per la promozione 270. Tutto fa presagire una più che buona partenza per Altea. Facciamo già il tifo per lei.