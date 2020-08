Coronavirus nel trapanese: sempre 19 i positivi

Si conferma stabile il numero di positivi al Coronavirus in provincia. Di fatto, nelle ultime 48 ore non c’è stato nessun nuovo contagio, dopo l’incremento di inizio settimana. Il numero dei casi, al netto dei decessi (5) e delle guarigioni (130) dall’inizio emergenza epidemiologica, è fermo a 19, così distribuiti: Calatafimi-Segesta 1; Trapani 6; Valderice 1; Alcamo 2; Erice 2; Marsala 6; Paceco1.

In totale i tamponi effettuati sono stati 22.142, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati 9.680. I test per la ricerca antigene sono invece 1.270.

L’Asp conferma che l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena continua attraverso i test per la diagnosi del covid-19.