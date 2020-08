La Sigel Marsala Volley torna al lavoro con la squadra al completo

Tagliato finanche il traguardo della terza settimana di preparazione precampionato, la Sigel Marsala Volley ha approfittato dopo il ponte ferragostano per intensificare gli allenamenti sotto l’egida di coach Amadio e del preparatore atletico Maurizio Negro. Relativamente alle sessioni di allenamento tecnico, capitan Demichelis e compagne, messe a dura prova dal caldo torrido e opprimente, hanno cominciato a prendere dimestichezza con l’assimilazione degli schemi di gioco e i meccanismi di squadra da esercitare nelle diverse fasi. Al termine di ogni “tecnico” l’immancabile partitella in famiglia sotto-rete sei contro sei. Tutto questo in attesa che la squadra azzurra si possa misurare con i primi allenamenti congiunti o amichevoli tra squadre di uguale livello.

Ma è stata soprattutto la settimana dell’arrivo di Lauryn Gillis, schiacciatrice, che a seguito di un pesante viaggio intercontinentale di quasi un giorno ha raggiunto Marsala e si è unita alle sue nuove compagne con la prima seduta tecnica al PalaBellina venerdì 21 agosto dopo essersi sottoposta, come da precise disposizioni in materia antiCovid, ai controlli sanitari di sorta (tutti e tre i tamponi al SARS-CoV-2 risultati negativi) che hanno concesso il lasciapassare per l’avvio dell’attività agonistica. Ora il roster è finalmente al completo per la soddisfazione del direttore sportivo Maurizio Buscaino e di coach Amadio. Infine, una novità fresca dagli uffici Lega di Milano: Club Italia, fino a pochi giorni fa inserito nel plotone “Est”, è stato nuovamente inserito nel girone “Ovest” di serie A2, lo stesso in cui è presente la Sigel Marsala. Il raggruppamento “Ovest” torna così a essere composto da dieci squadre. A seguito di ciò, sembra cosa imminente la presentazione dei calendari di A2 femminile.