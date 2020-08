Coronavirus nel trapanese, i positivi sono 14

Sono 14 i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. L’ultimo report dell’Asp conferma una tendenza stabile dei contagi, dopo il picco della scorsa settimana. Si tratta di soggetti in tutti i casi asintomatici, così distribuiti: Calatafimi-Segesta1; Trapani 5; Valderice 1; Alcamo 2; Erice 2; Marsala 2, Paceco 1.

In particolare: i 2 casi riscontrati ad Alcamo riguardano soggetti che hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese; il caso di Calatafimi – Segesta riguarda un soggetto domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia; il caso di Valderice riguarda un soggetto trasferito in Covid Hospital a Palermo.

Nessun nuovo contagio è finora venuto fuori tra i passeggeri dell’aliscafo per le Egadi su cui aveva viaggiato nei giorni scorsi un soggetto positivo. I tamponi fin qui effettuati sugli altri passeggeri sono risultati tutti negativi.

In totale, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, i tamponi effettuati sono stati 21. 676; i test sierologici condotti su personale sanitario sono stati 9.674, mentre i test per ricerca antigene sono stati 906. Stabile il numero dei guariti (130), così come quello dei decessi (5).