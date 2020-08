Egadi 2020, Braschi si ricandida a sindaco

Toto Braschi ha annunciato la propria candidatura a sindaco delle Egadi per le prossime amministrative del 4 e 5 ottobre. Capo dell’opposizione politica in Consiglio comunale, si era candidato anche nel 2018, finendo sconfitto dalla coalizione che sosteneva Giuseppe Pagoto.

“Il progetto politico continua con una nuova compagine e con nuove risorse umane. Dopo il terremoto politico che ha coinvolto l’amministratore comunale,il sottoscritto desidera dare un’impronta diversa da come è stata gestita la comunità egadina negli ultimi 15 anni – afferma Braschi -. Da candidato sindaco nel 2018, arrivato secondo dopo l’ex Pagoto, è mio dovere attuare il principio dell’alternanza politica con un programma che intende abbracciare le forze politiche sane e affidabili che circoscrivono il territorio egadino. Non guardo e non è essenziale oggi fossilizzarsi sulle appartenenze partitiche che hanno martoriato e diviso il popolo egadino in classi sociali di serie A e B, pregiudicando e calpestando i diritti fondamentali della democrazia e dell’autodeterminazione civile e sociale”.

Braschi, tuttavia rivendica la propria collocazione naturale nel centrodestra e auspica un dialogo dove tra le varie componenti di quest’area politica, in modo che “si riuniscano e superino le contrapposizioni di natura personale e non politica affinché si possa, davvero, costruire il futuro dell’arcipelago. Nel 2018 sono arrivato secondo per una manciata di voti. Sono il candidato naturale e avverto il dovere di andare avanti con un progetto di rinascita sociale, etica, culturale ed economica. Le Egadi lo meritano. La politica sana pure”.