Autori & Territori: Bufalino e Camilleri nel libro di DiQuattro al Carmine il 24 agosto

Quinto e ultimo appuntamento della rassegna “Autori & Territori – Incursioni letterarie, colloqui, sconfinamenti”, curata da Francesco Vinci, e promossa dall’agenzia “Communico” di Renato Polizzi, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Marsala. Lunedì 24 agosto al Convento del Carmine alle ore 19, sarà presentato, in collaborazione con la Libreria Mondadori, “La mia casa di Montalbano”, libro d’esordio di Costanza DiQuattro, edito da Baldini+Castoldi.

Il libro, tra diario e memoria familiare, racconta la storia della casa di Puntasecca, diventata il set televisivo ispirato ai fortunati romanzi di Andrea Camilleri. L’autrice ripercorre, con lo stile asciutto e i toni nostalgici del racconto autobiografico, la vita dentro e fuori le stanze della casa di villeggiatura di famiglia in cui tra i tanti avventori sono passati alcuni ospiti illustri come Bufalino e Camilleri. L’incontro sarà anche l’occasione proprio per ricordare i due scrittori siciliani: Gesualdo Bufalino, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, e lo stesso Camilleri a un anno dalla morte.

Costanza DiQuattro, ragusana, dirige il Teatro Donnafugata, teatro di famiglia restituito alla fruizione del pubblico dopo sei anni di restauri. Ha collaborato con «Il Foglio» e con alcune testate online siciliane, occupandosi soprattutto di critica di costume e di cultura teatrale. A dialogare con l’autrice sarà Renato Polizzi, mentre le letture saranno curate da Luana Rondinelli. Media partner dell’incontro saranno le testate giornalistiche “Marsala C’è”, “Itacanotizie” e “LaTr3”.L’ingresso è libero (nel rispetto delle norme anti Covid).