La Sigel torna ad allenarsi, in arrivo l’americana Gillis (ma con obbligo di quarantena)

Marsala completa la prima settimana di lavoro. Si resta in Procede senza soluzione di continuità la preparazione atletica della Sigel Marsala Volley. La carovana azzurra seguita dallo staff tecnico capeggiato da Daris Amadio ha concluso la seconda settimana del lavoro precampionato. Oltre agli allenamenti che prediligono la parte aerobica/motoria e il potenziamento attraverso il programma stilato e pensato dal preparatore atletico prof. Maurizio Negro, c’è stato spazio per le sessioni tecniche, finanche spesso al ritmo di due sedute al giorno, al “Fortunato Bellina”.

Al termine del lavoro settimanale terminato soltanto nel pomeriggio di venerdì 14 agosto con una seduta in sala pesi, sono stati concessi al gruppo il permesso di due giorni di libertà in occasione del Ferragosto. Gli allenamenti sono ripresi oggi subito con una doppia seduta tecnico-tattica nella palestra di casa. È inoltre in programma la partenza dagli States che avverrà in queste ore di Lauryn Elai Gillis, schiacciatrice a stelle e strisce classe 1996. La giovane neo-azzurra arriva domani sera dopo tre scali e molte ore di volo. Poi come da protocollo sanitario all’arrivo scatta per l’americana dello Stato di Indiana la quarantena obbligatoria.