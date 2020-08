Donare Cultura, Ciuri ‘regala’ libri alla Biblioteca di Marsala dopo gli incontri letterari

E’ partito da Marsala il progetto ‘Donare Cultura’, da un’idea dell’Associazione culturale ‘Ciuri’ che, al termine della rassegna letteraria ‘Letture tra donne’, realizzata dalla giornalista Jana Cardinale, ha donati i libri delle tre autrici protagoniste alla biblioteca comunale “Salvatore Struppa”. L’iniziativa era stata preannunciata in apertura dell’iniziativa, in occasione del primo incontro realizzato l’8 agosto al Convento del Carmine, con la presentazione del romanzo d’esordio della giornalista palermitana Daniela Tornatore. L’Associazione ‘Ciuri’ sta portando avanti la stessa iniziativa anche nei Comuni di Mazara del Vallo, Partanna e Calatafimi-Segesta, dove sono in corso altre rassegne culturali in siti di prestigio. L’auspicio del Presidente, Filippo Peralta, è quello che tutte le associazioni culturali del territorio – cui viene rivolto tale invito – prendano spunto da quest’idea, e per ogni evento culturale realizzato in città, venga donato un libro alla Biblioteca Comunale. A Marsala, ma ovunque si concretizzi un’attività culturale.

Ieri, intanto, in chiusura della rassegna ‘Letture tra donne’, alla presenza dell’assessore al Turismo Andrea Baiata, della direttrice della Biblioteca Comunale, Milena Cudia, e grazie ad un accordo con il Rotary Club Marsala Lilibeo-Isole Egadi, presieduto da Massimiliano Saladino – e rappresentato nelle varie giornate del ciclo letterario da Enzo Domingo, Paola Petitto e Francesca Gerardi – sono stati donati i libri di Daniela Tornatore, Stefania Auci e Maura Gancitano, alla Biblioteca di Marsala, “Città che Legge”.

La Rassegna si è svolta l’8 agosto al Convento del Carmine con Daniela Tornatore che ha presentato “L’Ultimo ricordo”, l’11 agosto al Complesso Monumentale San Pietro con Stefania Auci che ha presentato il best seller “I Leoni di Sicilia”, e ieri, 16 agosto, ancora al Complesso San Pietro, con la filosofa Maura Gancitano che ha presentato il libro “Liberati della brava bambina”.