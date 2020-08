Coronavirus in Sicilia, 14 nuovi casi. Nel trapanese i positivi restano 15

In ribasso oggi la curva dei contagi in Italia e in Sicilia rispetto a ieri. Si tratta, in realtà, di un dato interlocutorio, in quanto il lunedì segue la domenica, giornata che, tradizionalmente, vede un numero minimo di tamponi effettuati. Per quanto riguarda la Sicilia, si registrano 14 nuovi casi, tutti concentrati nella zona orientale: 5 a Messina, 4 a Ragusa, 3 a Catania, 2 a Siracusa. Un nuovo decesso si è registrato nel catanese, portando il totale a 286 nell’isola, dopo l’inizio dell’emergenza epidemiologica. Nessun nuovo contagio in provincia di Trapani, dove il numero dei positivi resta fermo a quota 15, dopo l’exploit del fine settimana, correlato al caso del bus Trapani-Palermo su cui viaggiava un lavoratore pendolare asintomatico, poi risultato positivo al Covid-19.