Positivo al Covid su bus Trapani-Palermo: tamponi per tutti i passeggeri

L’Asp di Trapani ha attivato le procedure anticontagio previste in caso di positività al Covid 19 dopo l’individuazione di un soggetto risultato positivo al Coronavirus che ha viaggiato sui pullman della linea Segesta in servizio da Trapani a Palermo e viceversa in alcune date comprese tra il 27 luglio e il 6 agosto 2020, con particolare riferimento alle corse Tp-Pa delle 5.30 di mattina e Pa-Tp delle 15. Sulla base degli elenchi forniti dalla stessa compagnia di trasporto, il dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani ha attivato una ricognizione, tuttora in corso, dei circa 70 passeggeri delle medesime tratte, che sono stati via via rintracciati ed invitati ad osservare la quarantena prevista per chi entra in contatto con un caso positivo. In collaborazione con l’Usca, a partire da oggi, venerdì 14 agosto, saranno effettuati i tamponi rinofaringei a tutti i soggetti interessati

Nella comunicazione appositamente diffusa, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani invita i passeggeri interessati “a rimanere in isolamento nella propria abitazione, osservando un distanziamento fisico con i familiari conviventi”.

La vicenda è diventata anche oggetto di dibattito politico. A riguardo, si registra l’intervento del capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo. “Lo dico da settimane, ho anche presentato un’interpellanza parlamentare per sollecitare il governo regionale a ripristinare l’obbligo della distanza a bordo dei mezzi pubblici di trasporto, che imprudentemente ha abolito, ma Musumeci ha continuato ad ignorare questa richiesta. Adesso purtroppo è accaduto: un cittadino che viaggiava a bordo di un pullman da Trapani a Palermo è risultato positivo al Covid-19 e di conseguenza centinaia di persone sono state esposte a rischio di contagio e dovranno affrontare un periodo di isolamento in quarantena, oltre ai necessari controlli sanitari per il Covid. Mi chiedo il motivo per il quale il presidente Musumeci si ostini a non reintrodurre in Sicilia l’obbligo di distanziamento sui mezzi di trasporto pubblici, anche alla luce del flusso di utenti in aumento legato alla stagione turistica”.

Risulta invece completamente smentita da parte del Viminale la notizia, circolata ieri, relativa ad una presunta rivolta sulla nave Azzurra GNV, attualmente in rada nel porto di Trapani, con a bordo 603 migranti in quarantena, si comunica che la notizia è completamente priva di fondamento.

“La situazione a bordo – fanno sapere dal Ministero degli Interni – è di assoluta tranquillità e costantemente monitorata”.