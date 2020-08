Trapani, un ragazzo evade dai domiciliari e viene arrestato

Nella giornata di ieri 10 agosto, precisamente nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata, traevano in arresto per il reato di evasione, ALVARO Mirko, 24 anni.

Il ragazzo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito dell’arresto per droga avvenuto lo scorso 22 giugno in zona Fontanelle a Trapani, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, venendo successivamente rintracciato in via Nicolò Rodolico.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di ieri, dove sono stati riconfermati gli arresti domiciliari.